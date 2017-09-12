Главные ремонтные работы городской инфраструктуры областного центра в 2017 году вошли в стадию завершения

Андрей Зайцев.

Одна из основных целей муниципального управления дорожного хозяйства - пешеходные лестницы. Рельеф города, его структура изобилуют данными конструкциями, многие из которых необходимо и обновлять, и реконструировать. Объект рядом с 23-м домом на улице Папанина попал в поле зрения властей в связи с обращениями граждан по поводу последствий весенних капелей.

Директор МУ "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Так как дом на Папанина-23 имеет скатную крышу, при наступлении весеннего периода идут большие потоки и постоянные намерзания. Здесь мы делаем водоотведение от лестницы, чтобы исключить её обледенение. Также восстановили ступеньки".







