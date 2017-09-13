В Мурманске состоялась областная межведомственная комиссия по охране труда

Андрей Зайцев.

Производственный травматизм, расследование несчастных случаев на работе и качество проведения обязательных медосмотров - об этом шла речь на областной межведомственной комиссии по охране труда. Особый акцент - на травматизме. Ситуация в регионе неутешительная. В подтверждение - статистика. С начала года произошло 32 несчастных случая.

Начальник отдела комитета по труду и занятости населения Мурманской области Максим Ромащенко: "Остаётся всегда человеческий фактор и зачастую он играет решающую роль при несчастном случае. Ну, стараемся и будем стараться принимать все меры, направленные на снижение производственного травматизма".



