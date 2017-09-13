Кировский район стал площадкой для пленэра художников России

Елена Сивонен.

В Хибинах мастера изобразительного искусства впервые. Их приезд - на две недели. Своего восторга живописцы не скрывают. На эскизах - уже - красота гор. И не только. Художественная мастерская работает на производственной площадке Восточного рудника. Виды карьера - не меньше, чем великолепие северной природы, вдохновляют живописцев на творчество. Огромные БЕЛАЗы поражают. Руководитель группы - народный художник РСФСР Николай Соломин. Исколесил всю страну, но на Кольском полуострове тоже еще не был. Привез группу учеников. За новыми впечатлениями и новым опытом - рисования индустриального пейзажа.

Народный художник РСФСР Николай Соломин: "Я возил их в воинские части, возил к десантникам, прыгали они у меня с парашютом, занимались всем тем, что вокруг делали военнослужащие. И вот мы сегодня тоже прыгнули сюда. И это тоже какое-то боевое крещение на Кольской земле".







