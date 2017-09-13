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13.09.2017 09:10

В Североморске состоялись "Лесные паралимпийские игры" среди людей с ограниченными возможностями здоровья

Елена Сивонен.

"Лесные паралимпийские игры" приняла флотская столица. Соревнования прошли на берегу реки Средняя. В программе - волейбол, футбол, стрельба из пневматического оружия, даже боулинг. Организаторы - специалисты администрации ЗАТО. Помощники - волонтеры, ребята из отряда скаутов, участники автоклуба "Североморск". Самое ценное, и это отметили паралимпийцы - общение. Ну, и какой туристический слёт - без сытного обеда? 40 литров ароматного борща приготовили прямо на огне. По итогам "Лесных игр", лучшим спортсменам вручили медали, и всем участникам грамоты.
Начальник отдела молодежи, физкультуры и спорта администрации ЗАТО Североморск Эдуард Миронов: "Даже если хотя бы пять человек сюда приехали, мы все равно были бы рады и провели также интересно и ярко, потому что прекрасная есть у нас возможность принести радость тем, кто в этом нуждается".
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