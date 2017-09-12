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12.09.2017 16:30

В Мурманской области прошел командно-спортивный тренинг «Шаг за шагом»

В Мурманске на территории городского спортивного центра «Авангард» состоялся спортивно-командный тренинг «Шаг за шагом». В нем приняли участие команды учебных заведений региона: Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского государственного технического университета, Ковдорского политехнического  и Мурманского педагогического колледжей, Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева, Мурманского индустриального и Мурманского медицинского колледжей.

Командам предстояло пройти испытания «веревочного курса», каждое из которых приносило в копилку команды определенное количество баллов и позволяло приблизиться к званию самой сплоченной команды. Все испытания проводились по технологии «Веревочный курс» – активного тренинга, направленного на улучшение навыков командного взаимодействия и командообразование. Главным фактором успеха при выполнении упражнений «верёвочного курса» становится не спортивная подготовка, а умение анализировать, работать в команде, находить креативные способы решения задач. Инструкторами мероприятия стали представители молодежи, имеющие большой опыт участия и организации тренингов по технологии «Веревочный курс» на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.

Участники тренинга отметили, что испытания были познавательными и интересными, станции – увлекательными, а главными результатами назвали сплоченность команды, новые знакомства, осознание собственной значимости в команде и положительные эмоции.

«Я не в первый раз участвую в тренинге по технологии «верёвочный курс», так как раньше подобные мероприятия проводились и у нас в университете. В этот раз «Шаг за шагом» был полезен для команды, так как это помогло нам ещё больше сплотиться и понять, что мы можем положиться друг на друга в самой трудной ситуации. Надеемся, что таких классных мероприятий будет больше, и в будущем планируем позвать организаторов провести подобный тренинг на базе МГТУ», – сказал Никита Вересов, капитан команды «Морские котики» студенческого совета Мурманского государственного технического университета, набравшей самое большое количество очков.

Напомним, что командно-спортивный тренинг «Шаг за шагом» организован Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках реализации мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы. Мероприятие направлено пропаганду здорового образа жизни среди студентов и их вовлечение в социальную практику.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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