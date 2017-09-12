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12.09.2017 16:43

На заседании региональной антинаркотической комиссии рассмотрены актуальные вопросы противодействия распространению наркопотребления и наркопреступности на территории Мурманской области

Любовь Дубова.

В региональном правительстве буквально несколько минут назад завершилось очередное заседание антинаркотической комиссии. Открывая его, руководитель областного УМВД Игорь Баталов представил главного федерального инспектора Алексея Маякова, который вошел в состав комиссии. Основная тема докладов встречи - всего их шесть - пресечение незаконного оборота наркотиков в Заполярье. Данные в цифрах и фактах. Так, в учреждениях УФСИН, 41 процент осужденных отбывает наказание за преступления так или иначе связанные с наркотиками. А с начала года пресечено несколько попыток доставки запрещенных веществ осужденным.
Врио заместителя начальника УФСИН России по Мурманской области Алексей Климов: "Было изъято около 80 граммов наркотических веществ, принятыми профилактическими мерами все 100 процентов наркотиков были изъяты при доставке. Основными способами, к сожалению, остаются это доставление лицами, прибывшими на краткосрочные и длительные свидания или перебросами через основное ограждение".
Диагностика, лечение от наркомании и психологическая реабилитация. Дополнительные обязанности, которые по суду вместе с наказанием получили полторы тысячи северян за последние несколько лет. 142 человека из них сняты с учета наркополицейских. На комиссии также звучали доклады о ситуации в отдельных муниципалитетах. Так, в ЗАТО Александровск борьба с оборотом запрещенных веществ в последнее время усилена.
Глава администрации ЗАТО Александровск Семен Кауров: "Перекрыты каналы поступления в ЗАТО, чему я очень благодарен руководству нашего УМВД, потому что действительно с 1 января 2017 года работа ведется  на очень серьезном активном уровне. Создана группа в составе УМВД по ЗАТО Александровск, которая действенно выявляет, и показатели наши в этом отношении растут, чему мы очень рады".
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