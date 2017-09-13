В Мурманской области завершаются работы по ремонту дорог

Светлана Деменева.

Ремонтные работы на дорогах региона подходят к своему завершению. В том числе - на федеральной трассе "Кола". Сезон из-за поздней весны - не в пример остальным - короткий. Работы шли сразу на пяти участках, где нужно было организовать реверсивное движение. Сейчас только две таких точки. Недалеко от Мончегорска и в районе Ковдора. В этом году привели в порядок трассу от Салмиярви до Королевства Норвегия. Всего обновили 137 километров. Это 26 процентов от общего количества дорог федерального подчинения в регионе. На следующий год уже есть планы - это масштабная реконструкция дороги на аэропорт.

Заместитель начальника отдела контроля качества Мурманского филиала ФКУ УПРДОР "КОЛА" Александр Хижук: "От подъезда к городу Мурманску до отворотки на МКТИ с устройством транспортной развязки в разных уровнях. То есть, проезд будет осуществлен в разных уровнях - и движение не будет здесь - точнее, пробок - что создаст благоприятные условия для проезда автомобилистов".









