"Война. Фотосвидетельства". В Полярном откроется выставка фотоархивов времен Великой Отечественной войны

Выставка уникальных фотоархивов времен Великой Отечественной войны открывается в музее 16 сентября. Их автор – фронтовой фотограф Северного флота Еварест Александрович Баландин. Наряду с Евгением Халдеем и Робертом Диаментом он стал фотолетописцем военных лет.

Лев Кассиль на пирсе Екатерининской гавани, приезд новосибирских комсомольцев, минуты отдыха моряков-североморцев – эти и другие сюжеты военного времени отражены в фотоальбомах "Северный флот в боях за Родину", составленных Баландиным. “За большую работу и отличное выполнение задания по сбору сохранению и размножению исторических фотодокументов” Еварест Александрович был награжден медалью "За боевые заслуги".

Сегодня важные для Полярного фотографии хранятся в фондах Тотемского музейного объединения. Их презентация в колыбели Северного флота стала возможна благодаря сотрудничеству двух муниципальных музеев. Большую помощь в организации выставки оказала семья Баландина. Его сын Николай предоставил фото и документы из семейного архива. Узнать о талантливом, но малоизвестном фотографе Северного флота и познакомиться с его фотосвидетельствами войны можно будет в ближайшую субботу в 13 час. Выставка продлиться до 30 октября.



