Прими участие в конкурсе на лучшее поздравление Кольскому району на "Радио России – Мурманск"

Ирина Елизарова.

Кольскому району исполняется 90 лет. Масштабные праздничные мероприятия пройдут 23 сентября. Об истории, настоящем и будущем этого муниципального образования речь пойдет завтра, 13 сентября, на «Радио России - Мурманск» в передаче «Факты и комментарии». Она выйдет в эфир в 13 часов 10 минут. На вопросы слушателей ответит глава администрации Кольского района Александр Лихолат. Поздравить Кольский район с юбилеем смогут и наши радиослушатели. Авторы лучших поздравлений получат памятные подарки. Для того, чтобы принять участие в конкурсе на лучшее поздравление Кольскому району, необходимо позвонить во время прямого эфира по телефону 685-225. Результаты будут озвучены в конце передачи. Напомним, передача начнётся завтра в 13 часов 10 минут на «Радио России — Мурманск».





