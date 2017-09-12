Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.09.2017 14:59

Мурманская область вошла в десятку самых чистых регионов России

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам лета 2017 года. Основная цель проекта – осуществление общественного мониторинга и сравнительная оценка регионов Российской Федерации в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Впервые за последние пять лет Мурманская область вошла в десятку самых чистых субъектов Российской Федерации, заняв 9-е место в общем рейтинге. За три месяца наш регион поднялся на четыре позиции.

К числу наиболее ярких экологических событий, состоявшихся в летний период в регионе, можно отнести начало работ по подъему металлоконструкций в бухте Ретинской в рамках проекта «Ликвидация прошлого экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива», открытие экологического маршрута «Площадь Пять Углов в г. Мурманске», проведение Всероссийского Дня посадки леса, Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» и волонтерской акции «Для природы важен каждый», открытие выставки детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей».

Рейтинг публикуется ежеквартально, начиная с 2008 года. При его формировании учитываются такие показатели, как состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, ответственность власти, активность общественных организаций, а также ряд других критериев.

Помимо информации из региональных СМИ для составления рейтинга используются сведения МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей и природопользователей, жалобы жителей на «горячую линию» «Зеленого патруля», материалы собственных полевых исследований.

Самыми экологически чистыми регионами, как и в весеннем рейтинге, остаются Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

 

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.17
Евро = 68.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.