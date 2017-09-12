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12.09.2017 18:45

Ход реконструкции домов культурного наследия в центре Мурманска - на ежедневном контроле городских властей и руководства регионального Фонда капитального ремонта

Владимир Волков.

Сегодня проверяющие побывали по адресу проспект Ленина-94. Здесь фактически полностью заменят кровлю, после этого подрядчик приступит в фасадным работам. Процесс усложняется необходимостью демонтажа спутниковых антенн, кондиционеров, рекламных щитов, новых входных групп, которые были установлены на домах культурного наследия за годы их эксплуатации.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Было проведено большое совещание в комитете по культуре Мурманской области, для того чтобы ускорить процесс очистки фасадов от дополнительных элементов. Подписан совместный протокол и сейчас эта работа, в том числе, доведена до проектировщиков, для того, чтобы провести окончательное согласование в проектах".
Еще одна проблема, существенно влияющая на ход реконструкции исторических зданий в центре Мурманска - низка собираемость платежей населения в Фонд капитального ремонта. Долги в некоторых домах доходят до полумиллиона рублей. Сейчас ведется претензионная работа. Обращения регионального фонда капремонта рассматриваются в судах первой инстанции.
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области Александр Емельянцев: "Решения отправляются в банковскую сферу, если у неплательщиков есть вклады, то идет безакцептная съемка этих денег, если их нет, то к ним приходят приставы".
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