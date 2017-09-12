Жительница города Полярные Зори пострадала от телефонного мошенника

Полицейские Заполярья продолжают регистрировать случаи телефонного мошенничества. Большинство потерпевших знают способы обмана, но каждый раз все равно верят мошенникам.

В полицию г. Полярные Зори обратилась местная жительница 1986 года рождения. Потерпевшая рассказала, что разместила в сети Интернет объявление о продаже дивана, оставив свой контактный телефон.

Ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести мебель. Злоумышленник под предлогом перевода предоплаты убедил женщину подключить к чужому номеру услугу «мобильный банк» от банковской карты северянки, после чего с помощью личного кабинета в онлайн банке перевел с ее счета на счет неизвестного лица 97 тысяч рублей. Не получив обещанную предоплату, потерпевшая проверила баланс карты и узнала о том, что ее обманули и что с ее счета списаны денежные средства.

В ходе проверки полицейские установили, что жительница города Полярные Зори общалась с мошенником по телефону, зарегистрированному в Кемеровской области.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Потерпевшая знала о таком способе обмана, однако все равно поверила мошеннику и позволила себя обмануть.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области