В жилые дома областного центра возвращается отопление

Владимир Волков.

Сегодня в Мурманске стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в городской администрации. В полночь начнется подача тепла в дома мурманчан и регулировка теплоносителей. Специалисты отмечают, что процесс сложный и потребует времени. В течение первых дней не все батареи окажутся теплыми. Некоторые дома потребуют дополнительной регулировки. Информация уже доведена до всех управляющих компаний, которые будут контролировать обеспечение теплом многоквартирных домов, находящихся в их ведении.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Зачастую, так назовем, отсутствие отопления в одном стояке в доме, приводит к тому, что мурманчане жалуются, что нет отопления во всем доме. Поэтому для управляющих компаний мы особое внимание уделяем тому, чтобы в доме работали все стояки и все комнаты, и квартиры были под отоплением".







