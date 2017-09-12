Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.09.2017 14:00

В жилые дома областного центра возвращается отопление

Владимир Волков.

Сегодня в Мурманске стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в городской администрации. В полночь начнется подача тепла в дома мурманчан и регулировка теплоносителей. Специалисты отмечают, что процесс сложный и потребует времени. В течение первых дней не все батареи окажутся теплыми. Некоторые дома потребуют дополнительной регулировки. Информация уже доведена до всех управляющих компаний, которые будут контролировать обеспечение теплом многоквартирных домов, находящихся в их ведении.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Зачастую, так назовем, отсутствие отопления в одном стояке в доме, приводит к тому, что мурманчане жалуются, что нет отопления во всем доме. Поэтому для управляющих компаний мы особое внимание уделяем тому, чтобы в доме работали все стояки и все комнаты, и квартиры были под отоплением".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.17
Евро = 68.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.