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12.09.2017 13:50

Мурманск — глазами юных художников. Муниципалитет определяет победителя конкурса детского рисунка "Я люблю мой город"

Андрей Зайцев.

"Я люблю мой город". Вот уже в 18 раз в преддверии дня рождения Мурманска муниципалитет определяет победителя конкурса детского рисунка именно с таким названием. И в 18 раз члены жюри сталкиваются со сложней шей задачей - выбрать лучшую работу. Около 200 картин - признаний в любви к родному городу-герою представили участники конкурса. Их возраст от 4 до 15 лет, но как отмечают специалисты, мастерства им не занимать.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "В этом году все члены жюри пришли к выводу, что качество работ год от года растёт. В этом году нам настолько сложно  было работать. Вообще, в таких конкурсах сложно, потому что — представляете - дети! Как определить, кто лучший, ведь каждый ребёнок гениален".
Произведение победителя, традиционно украсит Мурманск на центральной площади Пять Углов. Впрочем, пока строгое, но справедливое жюри так и не пришло к единому мнению. И не исключено, что к своему 101 дню рождения областной центр в подарок получит панно сразу с несколькими рисунками.  
Главный специалист комитета по культуре администрации г. Мурманска Елена Ефимова: "По эмоциональному посылу, по содержанию, которое ребёнок вкладывает в эту картину. А самое главное содержание - это любовь к родному городу. Ребёнок дарит свой подарок".


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