За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

11 сентября 2017 года примерно в 7 часов 20 минут в Апатитах на перекрёстке улиц Сидоренко-Строителей-Бредова-Победы, водитель, управляя автомобилем «Ауди», выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилей «Рено», после чего автомобиль «Ауди» опрокинулся с последующим наездом на дерево. В результате происшествия 19-летний водитель автомобиля «Ауди» погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, 2 17-летних пассажира автомобиля «Ауди» и 40-летний водитель автомобиля «Рено» госпитализированы.

11 сентября 2017 года около 13 часов 45 минут в Апатитах на улице Бредова водитель, управляя автобусом «МАЗ», применил экстренное торможение. В результате происшествия пассажир - 71-летняя женщина получила травмы и была обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2147 нарушений Правил дорожного движения.

35 нарушений допущено пешеходами, 17 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей.

Выявлено 6 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 2011 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 54 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/



