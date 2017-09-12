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12.09.2017 17:05

Школьники Заполярного встречали гостей

Отдел вневедомственной охраны по Печенгскому району и пожарная часть ПЧ-51 приняли участие в «Дне открытых дверей», организованном на базе средней общеобразовательной школы № 9 в г. Заполярном.
Сотрудники Росгвардии и пожарные продемонстрировали служебный автотранспорт и специальные средства, используемые в ежедневной работе. Специалисты вневедомственной охраны показали различное оружие и средства индивидуальной бронезащиты, имеющиеся на вооружении в подразделении ОВО, рассказали присутствующим о своей службе и, конечно, дали возможность каждому желающему почувствовать себя водителем спецавтомобиля.
Следует отметить, что тесное взаимодействие ОВО по Печенгскому району и пожарной части ПЧ-51 налажено уже давно, на регулярной основе проходят совместные тренировки и учения по противопожарной безопасности, поэтому обе службы с удовольствием приняли приглашение школьников. И дети, и их родители получили массу положительных эмоций: сфотографировались на фоне техники, примерили спецодежду, а также выразили слова благодарности сотрудникам за интересное мероприятие.
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