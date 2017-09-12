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12.09.2017 13:40

В рамках акции "Стоп, грипп!" в Мурманске проходит сезонная вакцинация населения

Анастасия Русинова.

Сегодня в поликлиниках Мурманска стартовала акция "Стоп, грипп!" Сотрудники центров медпрофилактики быстро, интересно и доступно  рассказывают о сезонном заболевании и о том, как ему противостоять. В подарок - информационные буклеты и сувениры. Здоровый образ жизни, витамины, правильное питание - плюс вовремя сделанная прививка - лучшая защита. И сейчас, по словам врачей, самое подходящее время для вакцинации.
Врач ГОАУЗ "Мурманский областной центр   специализированных видов медицинской помощи" Юлия Бреславская: "Потому что для выработки иммунитета требуется организму 2 недели, поэтому делать прививку, когда уже все чихают, эпидемия или даже предэпидемическая ситуация, - поздно. Поэтому, мы говорим, что сейчас нужно сделать прививку, чтобы выработать устойчивый иммунитет против гриппа".
Вакцинация от гриппа началась с августа. Специализированные кабинеты работают во всех муниципальных поликлиниках, бригады  продолжают выезжать на предприятия, в школы и детские сады. Прививка доступна и бесплатна. Прививочная кампания уже набрала хорошие темпы в Печенгском районе и в Мончегорске, Мурманск пока немного отстает. Всего Минздрав планирует привить 276 тысяч человек. Вакцины хватит всем. В ближайшие дни - возле крупных торговых центров областного центра начнут работать мобильные прививочные пункты.
Заведующая отделом медпрофилактики поликлиники №2 г. Мурманска Юлия Синяева: "С 11 - это время рассчитано, что пенсионеры подойдут, ближе к вечеру уже работающее население.
Чтобы можно было не идти в поликлинику, не брать карточку, чтобы не выходя из своего района, можно было прийти и сделать прививку".


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