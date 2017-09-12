"LAHTI-TRAIL -2017". В Кандалакше прошли соревнования по бегу по пересеченной местности

Километры по берегу моря, лесным и горным тропам, и даже по древнему лабиринту! Таков увлекательный маршрут соревнований по бегу "LAHTI-TRAIL -2017", которые прошли в минувшие выходные на горе Крестовой.

В Кандалакше проходят соревнования по трейл- ранингу – бегу по пересеченной местности, по естественному рельефу. В прошлом году мероприятие проходило на левом берегу реки Нива, в этом организаторы подняли планку для спортсменов

Организатор соревнований "LAHTI-TRAIL -2017" Максим Зайвый: "В это году уже все сложнее. Мы привлекли иностранных гостей и гостей из других городов регионов за счет того, что есть особенности ландшафта: и скалы, и море, и подъемы, и спуски, и тропы. Все самое интересное. 3 дистанции: 10, 21 и 30 км. Суммарный набор высоты 1000 метров будет и часть дистанции будет проходить по берегу моря, а также через архитектурный памятник – лабиринт древний".

На гонку зарегистрировались более 130 участников, в том числе не только спортсмены из Мурманской области, но и гости из Карелии и Подмосковья, а также Финляндии и Эстонии. Всех их объединяет любовь к спорту,здоровому образу жизни и, конечно же, заполярной земле.

Участница "LAHTI-TRAIL -2017" Алевтина Быкодорова: "Нам очень нравится природа северного края и нам очень хотелось побегать. А так хорошо совпало, что lahti-trail организовали в Кандалакше, мы хотели побывать в этих местах, но из-за нестыковки поездов, у нас это никогда не получалось, а тут - все сошлось!"

Участник "LAHTI-TRAIL -2017" Дмитрий Быкодоров: "Северную природу мы с сестрой очень любим. Поэтому не в первый год сюда ездим".

Участник "LAHTI-TRAIL -2017" Антон Шерстобитов: "Природа, свежий воздух, Белое море, красивые виды. Испытание себя - в первую очередь. Я впервые бежал 30 км. До этого 20 бегал. Да и, в общем, посмотреть на организацию у нас на Севере. Приятно, что у нас на Севере такое организовывается".

По итогам забега по пересеченной местности "LAHTI-TRAIL -2017" лучшими стали: среди мужчин в дистанции на 10 км Алексей Толстопятов, на 20 Денис Колованов, на 30 — Глеб Щеглов. У женщин лучшие результаты показали: Виктория Головина, Анна Белая и Елена Бригневич. Почетное третье место среди прекрасного пола досталось нашей землячке Антонине Соболевой, которая единственная принесла победу в копилку кандалакшан. Но, ведь главное – это не победа, а участие, и, вероятно, к этому еще можно добавить бурный восторг и массу положительных эмоций от массового спортивного мероприятия такого уровня.