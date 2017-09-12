Перед судом предстанет житель города Оленегорска, обвиняемый в грабеже с вовлечением в совершение преступления несовершеннолетнего

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Оленегорска, 1999 года рождения, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, связанное с вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления) и п.«а» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В ходе следствия установлено, что 27 мая 2017 года у восемнадцатилетнего жителя города Оленегорск возник умысел на хищение стеклянного контейнера для пожертвований с находящимися в нем денежными средствами из сетевого магазина. Для реализации преступного умысла, он вовлек ранее ему знакомого несовершеннолетнего, 2001 года рождения. Вступив с ним в предварительный сговор, распределив преступные роли, злоумышленники совершили открытое хищение указанного имущества с находящимися в нем денежными средствами, после чего скрылись с места совершения преступления, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Вопрос об уголовной ответственности вовлеченного в преступление несовершеннолетнего рассматривается в рамках отдельного уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



СУ СК РФ по Мурманской области