«Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». В Мурманской области состоится региональная военно-спортивная игра «Зарница»

29 сентября 2017 года состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет.

Мероприятие пройдет в Кольском районе (7 км автодороги р-21 «Кола», гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км до учебных полей) на базе стрельбища Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Цель - патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация службы в рядах Вооруженных Сил РФ, профессиональная ориентация подрастающего поколения.

Командам предстоит пройти согласно маршруту 9 практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.

По итогам проведения Игры команды, занявшие 1,2,3 места в общем зачете, награждаются памятными кубками и дипломами.

Предварительные заявки, копию квитанции об оплате организационного взноса необходимо направить в отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» до 18 сентября 2017 года (г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев д.2 (каб. 401, тел.: 43-06-49, 43-64-88, e-mail:otdelsocprogramm@laplandiya.org). Оригиналы заявок на участие представляются при регистрации участников игры.

Министерство образования и науки Мурманской области

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