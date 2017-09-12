Юные художники Росатомфлота посетили атомоход «50 лет Победы»

9 сентября в Росатомфлоте состоялась экскурсия для участников конкурса детского рисунка «Полюс «Арктики» на атомный ледокол «50 лет Победы». Дети сотрудников предприятия приняли активное участие в конкурсе, приуроченном к 40-летию достижения ледоколом «Арктика» Северного полюса. Вместе с родителями они посетили самый большой в мире атомоход Росатомфлота.

Капитан Дмитрий Лобусов вручил 9 юным художникам подарки, познакомил с устройством ходового мостика и ответил на вопросы об Арктике и атомном ледокольном флоте. Ребята обошли ледокол, начиная с верхней палубы и до машинного отделения.

- Мне очень понравилась экскурсия, - говорит победительница конкурса 12-летняя Марина Бочарова. – Ледокол как огромный круизный лайнер! Когда выбирала, что буду рисовать на конкурс, я мало знала об атомном ледокольном флоте. Вместе с преподавателем мы рассматривали фотографии в Интернете, среди них был снимок «50 лет Победы». Мне понравился ракурс, и поэтому решила изобразить именно этот ледокол. Теперь я на нём побывала.

Работы победителей и лидеров зрительского голосования Вконтакте украсили набережную морского вокзала Мурманска, среди них есть рисунок Елизаветы Бубякиной. Ее работа набрала наибольшее количество голосов в возрастной категории от 5 до 11 лет. На листе бумаги девочка изобразила лежащих на льдине двух ярких представителей арктической фауны – тюленей..

На память о конкурсе и экскурсии на атомный ледокол юные художники получили сертификаты участников конкурса «Полюс «Арктики», подписанный капитаном атомохода «50 лет Победы» Дмитрием Лобусовым.



/ Отдел коммуникаций Росатомфлота /