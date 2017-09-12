В Институте дополнительного профессионального образования МГТУ началось обучение слушателей по программам профессионального обучения

В Институте ДПО МГТУ начала обучение объединенная группа по программам профессионального обучения «Мастер по обработке рыбных объектов промысла на судах рыбопромыслового флота»и «Консервный мастер».

К реализации программы привлекается не только ведущий профессорско-преподавательский состав кафедр Технологии пищевых производств, Технологического и холодильного оборудования и Биологии ФГБОУ ВО «МГТУ», но и специалисты-эксперты отраслевых предприятий ООО «РК «Вирма» и ООО «Рыбная компания «Полярное море+».

Очередные группы по данным программам планируются к обучению в октябре-ноябре 2017 года. Организационные собрания в группах состоятся по мере их комплектования.

Начат набор слушателей для обучения по программе профессиональной переподготовки «Технология обработки рыбных объектов промысла и морепродуктов». Планируемый срок начала обучения группы – 1 ноября 2017 года. Продолжительность обучения – до двух месяцев. Организационное собрание в группе состоится после ее комплектования.

Справки по телефонам: (8152) 40-32-61, 40-32-64.



Пресс-служба МГТУ