Вступил в законную силу приговор по факту совершения мошенничества в особо крупном размере

Приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска от 19.06.2017 северянин осужден по ч.4 ст.159, ч.1 ст.170.1, ч.3 ст.30- ч.4 ст.159 УК РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей, другой осужден по ч.4 ст.159 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей.

Судом мужчины признаны виновными в совершении в составе группы лиц по предварительному сговору мошенничества путем обмана в особо крупном размере, в результате которого потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб на сумму более 8 млн. рублей.

Кроме того, один из мужчин признан виновным в том, что он в целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, содержание заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об учредителях юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

Также мужчина признан виновным в совершении покушения на мошенничество путем обмана, то есть приобретения права на чужое имущество в особо крупном размере.

Осужденные, а также их защитники обжаловали приговор суда в апелляционном порядке, утверждая, что судом неверно установлены фактические обстоятельства дела, оснований для осуждения мужчин не имелось, поскольку в ходе предварительного расследования не собрано, а суду не представлено доказательств совершения ими инкриминированных преступлений.

Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы осужденных и их защитников, согласился с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для отмены приговора и вынесения реабилитирующего решения, оставив жалобы без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области