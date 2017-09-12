Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.09.2017 13:00

Губернатор Марина Ковтун встретилась с новым Генеральным консулом Норвегии в Мурманске Эриком Сведалом

Елена Ямаш.

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун  встретилась с Генеральным консулом Королевства Норвегия в Мурманске Эриком Сведалом. Напомним, осенью дипломат сменил  занимавшего эту должность с 2013 года Уле Андреаса Линдемана. Эрик Сведал в начале своей карьеры работал переводчиком в пограничном комиссариате на российско-норвежской границе. В Мурманск назначен с поста старшего советника МИДа северного королевства. В этом статусе состоялось его первое официальное знакомство с главой региона на Арктическом форуме в Архангельске во время встречи Марины Ковтун с министром иностранных дел Норвегии.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Сотрудничество с губерниями Норвегии сохраняет для нас приоритетный статус. Опыт нашего взаимодействия доказывает , что если государство и регионы осуществляют плодотворный диалог, то неразрешимых проблем нет".
По словам Эрика Сведала, он рад продолжить доброе сотрудничество  в рамках совместных проектов и мероприятий. А их за последние 25 лет было не мало. Начиная от области культуры, заканчивая радиационной безопасностью. Что же касается изменения порядка выдачи норвежских виз россиянам, - теперь заявление рассматривается не в Мурманске, а в Москве, то по словам консула, эта система изменена во всем мире, и Россия тут не исключение. И выразил надежду, что северяне не почувствуют изменений.
Генеральный консул Королевства Норвегия в г. Мурманске Эрик Сведал: "Три недели - это звучит довольно много. В нормальном случае будет меньше по времени".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.17
Евро = 68.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.