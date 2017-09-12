Губернатор Марина Ковтун встретилась с новым Генеральным консулом Норвегии в Мурманске Эриком Сведалом

Елена Ямаш.

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун встретилась с Генеральным консулом Королевства Норвегия в Мурманске Эриком Сведалом. Напомним, осенью дипломат сменил занимавшего эту должность с 2013 года Уле Андреаса Линдемана. Эрик Сведал в начале своей карьеры работал переводчиком в пограничном комиссариате на российско-норвежской границе. В Мурманск назначен с поста старшего советника МИДа северного королевства. В этом статусе состоялось его первое официальное знакомство с главой региона на Арктическом форуме в Архангельске во время встречи Марины Ковтун с министром иностранных дел Норвегии.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Сотрудничество с губерниями Норвегии сохраняет для нас приоритетный статус. Опыт нашего взаимодействия доказывает , что если государство и регионы осуществляют плодотворный диалог, то неразрешимых проблем нет".

По словам Эрика Сведала, он рад продолжить доброе сотрудничество в рамках совместных проектов и мероприятий. А их за последние 25 лет было не мало. Начиная от области культуры, заканчивая радиационной безопасностью. Что же касается изменения порядка выдачи норвежских виз россиянам, - теперь заявление рассматривается не в Мурманске, а в Москве, то по словам консула, эта система изменена во всем мире, и Россия тут не исключение. И выразил надежду, что северяне не почувствуют изменений.

Генеральный консул Королевства Норвегия в г. Мурманске Эрик Сведал: "Три недели - это звучит довольно много. В нормальном случае будет меньше по времени".



