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12.09.2017 15:05

В ноябре в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант»

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году мероприятие получило статус международного – к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.

«Уникальность России заключается в ее национальном многообразии. В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой этнографический диктант. В прошлом году он был организован впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда, а также Турции и Швейцарии стали ее участниками. Было получено большое количество положительных откликов, поэтому Большой этнографический диктант мы решили сделать постоянным. Приглашаю всех желающих, в том числе наших соотечественников за рубежом, 3 ноября вместе с нами проверить свои знания о народах нашей страны», -  отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Стать участником Диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Их адреса можно будет найти на сайте Диктанта и на сайте ФАДН России, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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