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12.09.2017 14:20

В УФССП по Мурманской области состоялось оперативное совещание по итогам работы за 8 месяцев 2017 года

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области состоялось оперативное совещание, на котором были подведены итоги работы Управления за 8 месяцев 2017 года. 

В совещании принимали участие: руководство и начальники отделов аппарата Управления, начальники отделов – старшие судебные приставы отделов судебных приставов Управления.
В ходе совещания были рассмотрены следующие вопросы: 
об итогах работы Управления за 8 месяцев 2017 года по основным направлениям деятельности;
об организации работы по взаимодействию Управления и структурных подразделений со сторонами исполнительного производства посредством телефонной связи;
о состоянии дисциплинарной практики в Управлении и структурных подразделениях Управления.
По результатам обсуждения принят комплекс мер, направленный на повышение эффективности деятельности Управления.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области 
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