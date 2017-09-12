В УФССП по Мурманской области состоялось оперативное совещание по итогам работы за 8 месяцев 2017 года

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области состоялось оперативное совещание, на котором были подведены итоги работы Управления за 8 месяцев 2017 года.

В совещании принимали участие: руководство и начальники отделов аппарата Управления, начальники отделов – старшие судебные приставы отделов судебных приставов Управления.

В ходе совещания были рассмотрены следующие вопросы:

об итогах работы Управления за 8 месяцев 2017 года по основным направлениям деятельности;

об организации работы по взаимодействию Управления и структурных подразделений со сторонами исполнительного производства посредством телефонной связи;

о состоянии дисциплинарной практики в Управлении и структурных подразделениях Управления.

По результатам обсуждения принят комплекс мер, направленный на повышение эффективности деятельности Управления.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области