Сегодня с 00.00 в жилые дома областного центра начнут подавать отопление

Елена Сивонен.

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Напомним, первыми тепло получили детские сады, школы, гимназии, прогимназии и лицеи столицы Заполярья. С 1 сентября ресурсом обеспечили учреждения дополнительного образования. Теперь на очереди - жилые объекты. Процедура подачи отопления включает в себя регулировку систем в каждом отдельно взятом здании. Это может занять до 5 дней. Не больше. О фактах нарушения сроков можно сообщать в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области и прокуратуры округов.





