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12.09.2017 12:30

"Народы мира – 2017". Молодежь Мурманской области приглашают принять участие в образовательном форуме

Елена Ястребова.

Дискуссионные площадки, мастер-классы, развлекательная программа и многое другое. Молодежный культурно-образовательный форум "Народы мира – 2017" - во Владикавказе. С 23 по 25 сентября представители творческих профессий - в возрасте от 18 до 30 лет - со всех уголков России примут участие в увлекательном мероприятии. Цель — приобщить молодежь к этнокультурной самобытности народов Российской Федерации.
Как сообщает министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, отправить заявку на участие можно на адрес электронной почты kdm@rso-a.ru.  Срок - до 15 сентября 2017 года.

Анкета и проект программы форума доступны на молодежном портале Мурманской области «Чердак».

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