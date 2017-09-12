На территории Кольского района участились случаи обнаружения боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района информирует, что в последнее время на территории района участились случаи обнаружения боеприпасов времен Великой Отечественной войны.



Так, за текущий период 2017 года диспетчерским составом ЕДДС Кольского района зарегистрировано и обработано 13 сообщений об обнаружении опасных находок.

Во всех случаях информация об обнаружении опасных находок немедленно передавалась сотрудникам ОМВД России по Кольскому району для организации оцепления и принятия решения об обезвреживании боеприпасов.

Несмотря на значительное время, прошедшее с окончания войны, многие боеприпасы и их части сохранили (и значительное время будут сохранять) своё поражающее действие.

При обнаружении боеприпасов времён ВОВ гражданам рекомендуется быть максимально осторожными.



- не трогайте незнакомые предметы: многие части боеприпасов выполнялись из материалов, не подвергающихся коррозии. Даже части и осколки боеприпасов могут представлять опасность для жизни и здоровья человека;



- не бросайте незнакомые предметы в костёр;



- отдыхая на природе, тщательно проверяйте место, на котором собираетесь развести огонь;



При обнаружении взрывоопасных предметов необходимо удалиться на безопасное расстояние и немедленно сообщить о них в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кольского района по телефону (81553) 3-20-50, (81553) 3-20-90 или по номеру 112.



После вашего сообщения сапёры уничтожат взрывоопасный предмет в установленном порядке.



/МБУ «ЕДДС Кольского района»/