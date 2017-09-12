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12.09.2017 16:20

Пенсионный фонд информирует о новых услугах, доступных в электронном виде

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России реализована возможность подать заявление от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин – законный представитель заявителя – должен через свой Личный кабинет на сайте фонда идентифицировать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию.
При оформлении заявления должны быть указаны как данные представителя, так и данные заявителя. Также необходимо внести информацию во все остальные поля, требующие заполнения.
В данный момент таким способом можно подать следующие заявления:
о назначении пенсии;
о переводе с одной пенсии на другую;
о доставке пенсии;
об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;
о назначении ежемесячной денежной выплаты;
о доставке социальных выплат;
о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;
о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;
о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;
о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Доступ к услугам ПФР с использованием персональных данных возможен только при наличии подтвержденной учетной запись на Портале государственных и муниципальных услуг.

/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /
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