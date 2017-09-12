Пенсионный фонд информирует о новых услугах, доступных в электронном виде

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России реализована возможность подать заявление от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин – законный представитель заявителя – должен через свой Личный кабинет на сайте фонда идентифицировать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию.

При оформлении заявления должны быть указаны как данные представителя, так и данные заявителя. Также необходимо внести информацию во все остальные поля, требующие заполнения.

В данный момент таким способом можно подать следующие заявления:

о назначении пенсии;

о переводе с одной пенсии на другую;

о доставке пенсии;

об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;

о назначении ежемесячной денежной выплаты;

о доставке социальных выплат;

о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;

о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;

о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;

о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;

о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.



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/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /