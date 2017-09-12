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12.09.2017 10:50

У подножия огневой позиции 6-й Героической комсомольской батареи прошли памятные мероприятия

В районе 1449-го километра федеральной автодороги Р-21 «Кола» прошел митинг памяти 76-й годовщины подвига 6-й Героической комсомольской батареи. 

У подножия памятника огневой позиции собрались школьники и военнослужащие, представители областного военного комиссариата, ветеранских объединений и движения «Волонтёры Победы». Участники митинга почтили память павших бойцов. 

Почётное наименование «6-я Героическая комсомольская батарея» в послевоенные годы носила одна из артиллерийских батарей – войсковая часть № 08628. Со словами о чести и подвиге солдат, до конца исполнивших свой долг, выступил Николай Еркович – гвардии полковник в отставке, командир войсковой части № 08628 в 1976-1981 годах. Памятные слова прозвучали от Александра Жолобова, краеведа, ветерана войсковой части № 08628, сына участника осенних боёв 1941 года. На митинге выступил Вадим Верещак, помощник военного комиссара Мурманской области по военно-патриотической работе.

Героический бой артиллеристов 6-й гаубичной батареи 143-го артполка 14-й дивизии 14-й армии Карельского фронта с наступавшими на Мурманск фашистами начался 7 сентября 1941 года.

В течение недели батарея, занимавшая огневую позицию на стыке трех дорог в 50 километрах от Мурманска (в районе нынешнего 1448,8 км федеральной трассы «Кола»), не имея поддержки, отражала натиск противника. 14 сентября 1941 года оставшиеся в живых бойцы оказались в окружении и приняли последний бой.

Участники траурной церемонии возложили венки и цветы к могилам советских воинов, погибших при обороне Советского Заполярья.

Этот день особенно запомнился ребятам мурманской гимназии №10. По окончании митинга в торжественной обстановке ребятам выпала честь вступить в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Мероприятие было организовано специалистами Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе. 

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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