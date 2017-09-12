Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.09.2017 10:41

Арктические мотострелки Северного флота впервые совершили высадку морского десанта в самой северной точке Евразиийского континента

Сегодня утром личный состав и техника арктической мотострелковой бригады Северного флота впервые в современной российской истории совершила высадку морского десанта с большого десантного корабля «Кондопога» на мыс Челюскин – самую северную материковую часть Евразии. 

Высадка проводилась способом на упор со стороны моря Лаптевых. В операции были задействованы два взвода арктической бригады и пять многоцелевых бронированных транспортёров МТ-ЛБВ, оснащённых крупнокалиберными пулемётами «Корд».
После высадки с десантного корабля, арктические мотострелки при поддержке штурмовых групп морской пехоты с БПК «Североморск» отработали тактические действия по захвату бергового плацдарма и совершили пятикилометровый марш вглубь полуострова. После подготовки мишенного поля мотострелки выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулемётов и крупнокалиберных пулемётов, сымитировав уничтожение условных диверсантов.
В общей сложности проведение всех эпизодов учения заняло около 7 часов. После выполнения боевых упражнений личный состав и техника арктической бригады вернулись на борт БДК «Кондопога».
В настоящее время отряд боевых кораблей во главе с БПК «Североморск» продолжает плавание по плану арктического похода в море Лаптевых.
По оценке командования, первое учение по высадке морского десанта и бронетехники арктической бригады на необорудованное побережье в самой северной точке континентальной России было проведено успешно на высоком организационном уровне. В прошлом году в период аналогичного похода отряда кораблей Северного флота на мыс Челюскин была отработана высадка десантной группы с вертолёта.

Пресс-служба Северного флота
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.17
Евро = 68.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.