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12.09.2017 10:05

В Мурманской области экзамены по выбору у девятиклассников в дополнительный период прошли без сбоев и нарушений

Согласно расписанию проведения основного государственного экзамена в дополнительный период 11 сентября прошли экзамены по выбору у девятиклассников. Выпускники сдавали литературу, историю, биологию и физику. Все экзамены прошли без сбоев и нарушений.

Для контроля за ходом проведения ОГЭ в пунктах проведения экзаменов присутствовали общественные наблюдатели и специалисты Министерства образования и науки Мурманской области. 

«Экзамены в дополнительный период проходят в штатном режиме. Хочется еще раз напомнить ребятам, чтобы они не рисковали своим будущим и не использовали справочные материалы и мобильные телефоны», – прокомментировала министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

В настоящее время экзаменационные работы участников находятся на стадии обработки. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 18 сентября. 

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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