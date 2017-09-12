В Мурманской области экзамены по выбору у девятиклассников в дополнительный период прошли без сбоев и нарушений

Согласно расписанию проведения основного государственного экзамена в дополнительный период 11 сентября прошли экзамены по выбору у девятиклассников. Выпускники сдавали литературу, историю, биологию и физику. Все экзамены прошли без сбоев и нарушений.

Для контроля за ходом проведения ОГЭ в пунктах проведения экзаменов присутствовали общественные наблюдатели и специалисты Министерства образования и науки Мурманской области.

«Экзамены в дополнительный период проходят в штатном режиме. Хочется еще раз напомнить ребятам, чтобы они не рисковали своим будущим и не использовали справочные материалы и мобильные телефоны», – прокомментировала министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

В настоящее время экзаменационные работы участников находятся на стадии обработки. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 18 сентября.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /