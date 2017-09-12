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12.09.2017 11:30

Прокуратура Мурманской области приняла участие в ежегодным турнире по мини-футболу «Невские берега 2017» среди прокурорских работников Северо-Западного федерального округа

Прокуратура Мурманской области приняла участие в ежегодным турнире по мини-футболу «Невские берега 2017» среди прокурорских работников Северо-Западного федерального округа, который состоялся в г. Санкт-Петербурге 09 сентября 2017 года.

В турнире приняло участие 13 команд, футбольная команда прокуратуры Мурманской области заняла 4-е место, уступив в матче за бронзу в упорной борьбе со счетом 2:3 коллегам из прокуратуры г.Санкт-Петербурга.
За прокуратуру Мурманской области играли прокуроры уголовно-судебного отдела Донецкий Д. и Степовый С., старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции Радов С., заместитель прокурора г.Мончегорска Петровичев Д., помощник прокурора г.Мончегорска Клец А., помощник прокурора г.Кандалакши Чукчин А., помощник Мурманского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Харламов А.

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