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12.09.2017 09:52

На время взрывных работ 13 сентября планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 13 сентября планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 8-9 км автомобильной дороги Кола – Мурмаши. Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 13 сентября, в среду, с 15.30 до 16.30.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /
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