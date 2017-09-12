Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области посетили пациентов детской клинической больницы

Сотрудники Госавтоинспекции Заполярья в начале нового учебного года в ходе различных мероприятий и акций постоянно напоминают школьникам и их родителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Однако тем ребятам, которые сейчас находятся в лечебных заведениях, обновить свои знания по ПДД достаточно сложно.

Для того, чтобы каждый ребенок знал и понимал, как это важно – быть дисциплинированным участником дорожного движения, полицейские посетили детей с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.

Дорожные полицейские принесли с собой экспонаты из музея ГАИ-ГИБДД, с помощью которых ребята смогли на время забыть о своей болезни и перевоплотиться в полицейских. Пообщаться с сотрудниками Госавтоинспекции могли не только дети, но и их родители.

После профилактической беседы об основных правилах поведения на дороге ребята смогли задать полицейским все интересующие их вопросы. В конце беседы юные пациенты активно участвовали в разгадывании кроссвордов, ребусов и различных викторин по Правилам дорожного движения, где все участники не только показали хорошие знания, но и получили на память небольшие подарки от Госавтоинспекции.

Родители маленьких пациентов выразили особую благодарность полицейским за трепетное отношение к детям, за новые знания и навыки, полученные ребятами.



УГИБДД УМВД России по Мурманской области





