Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.09.2017 11:15

Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области посетили пациентов детской клинической больницы

Сотрудники Госавтоинспекции Заполярья в начале нового учебного года в ходе различных мероприятий и акций постоянно напоминают школьникам и их родителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Однако тем ребятам, которые сейчас находятся в лечебных заведениях, обновить свои знания по ПДД достаточно сложно.

Для того, чтобы каждый ребенок знал и понимал, как это важно – быть дисциплинированным участником дорожного движения, полицейские посетили детей с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.
Дорожные полицейские принесли с собой экспонаты из музея ГАИ-ГИБДД, с помощью которых ребята смогли на время забыть о своей болезни и перевоплотиться в полицейских. Пообщаться с сотрудниками Госавтоинспекции могли не только дети, но и их родители.
После профилактической беседы об основных правилах поведения на дороге ребята смогли задать полицейским все интересующие их вопросы. В конце беседы юные пациенты активно участвовали в разгадывании кроссвордов, ребусов и различных викторин по Правилам дорожного движения, где все участники не только показали хорошие знания, но и получили на память небольшие подарки от Госавтоинспекции.
Родители маленьких пациентов выразили особую благодарность полицейским за трепетное отношение к детям, за новые знания и навыки, полученные ребятами.
 
УГИБДД УМВД России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.17
Евро = 68.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.