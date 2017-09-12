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12.09.2017 09:35

Сегодня в Мурманской области открываются региональные соревнования «Школа безопасности – 2017»

Состязания организованы Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области, облвоенкоматом, Управлением МВД России по Мурманской области, Управлением по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области, Мурманским региональным отделением Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», центром дополнительного образования «Лапландия». 

Региональные соревнования «Школа безопасности – 2017» проходят с 12 по 15 сентября на турбазе «Каневка» в Кольский районе в акватории реки Кица. 

Торжественное открытие состоится 12 сентября в 13.30.

В соревнованиях примут участие 7 команд младшей возрастной группы (13-14 лет) и 11 команд старшой возрастной группы (15-16 лет) из 11 муниципальных образований Мурманской области: Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Североморска, Видяево, Александровска, Заозерска, Кольского, Терского и Ловозерского районов. 

В программу соревнований включены следующие виды испытаний: «Комбинированная пожарная эстафета», «Безопасность на дороге», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», «Конкурсная программа», «Комплексное силовое упражнение», «Военизированная эстафета», «Спортивное ориентирование».

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном зачёте и в отдельных видах соревнований, будут награждены призами и дипломами. 

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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