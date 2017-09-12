Значение сигналов светофора и правила перехода проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции Заполярья юных северян "посвятили в пешеходы"

Елена Ястребова.



В Мурманске первоклассников "посвятили в пешеходы". Познавательный урок для юных северян провели сотрудники Госавтоинспекции Заполярья. Наступил учебный год, а это значит, что многие первоклашки будут добираться до школы самостоятельно. Ребятишкам рассказали об основных правилах поведения на городских улицах, о том, где можно переходить проезжую часть, а где нет. После юные северяне прошли испытания и разгадали ребусы, головоломки по правилам ППД. В конце мероприятия сотрудники ГИБДД раздали ребятишкам буклеты с напоминанием о соблюдении Правил дорожного движения и световозвращающие элементы.





