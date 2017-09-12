Перенос пострадавшего, завал, водокачка. Специалисты аварийно-спасательного центра провели необычный урок по "Основам безопасности жизнедеятельности

Татьяна Нестерова.

Необычный урок по "Основам безопасности жизнедеятельности". Специалисты Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра показали воспитанникам мурманского Центра помощи детям "Ровесник" - каким современным оборудованием, средствами безопасности пользуются в чрезвычайных ситуациях, какие навыки помогают справиться с поставленными в экстремальных условиях задачами.

Младший инспектор группы кадровой и воспитательной работы ФГКУ 1 отряда ФПС по Мурманской области Дина Рыгина: "Это очень значимое мероприятие проводится для того, чтобы дети знали навыки безопасности, первой помощи. Задействован медицинский работник аварийно-спасательного центра. Он им будет давать знания по первой помощи, задействован инспектор по маломерным судам, который будет рассказывать, как пользоваться спасательным кругом, о безопасности на воде".

Квест-игра закрепила теорию на практике. Выполнив шесть нелегких заданий, среди них - перенос пострадавшего, завал, водокачка - побеждает тот, кто придет к финишу первым. Три года шефствует над "Ровесником" одно из предприятий Мурманска. За эти годы ребята побывали на различных экскурсиях, праздниках, мастер-классах.

Заместитель директора предприятия Андрей Милохин: "У них у всех трудная судьба, много соблазнов, куда свою энергию направить. И вот таким мероприятием мы хотим показать, что есть нормальная жизнь, есть какие-то мероприятия, что-то интересное в жизни происходит. Может благодаря этому кто-то найдет новое хобби, которое вырастет в профессию".