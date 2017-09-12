Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.09.2017 10:15

Перенос пострадавшего, завал, водокачка. Специалисты аварийно-спасательного центра провели необычный урок по "Основам безопасности жизнедеятельности

Татьяна Нестерова.

Необычный урок по "Основам безопасности жизнедеятельности". Специалисты Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра показали воспитанникам мурманского Центра помощи детям "Ровесник" - каким современным оборудованием, средствами безопасности пользуются в чрезвычайных ситуациях, какие навыки помогают справиться с поставленными в экстремальных условиях задачами.
Младший инспектор группы кадровой и воспитательной работы ФГКУ 1 отряда ФПС по Мурманской области Дина Рыгина: "Это очень значимое мероприятие проводится для того, чтобы дети знали навыки безопасности, первой помощи. Задействован медицинский работник аварийно-спасательного центра. Он им будет давать знания по первой помощи, задействован инспектор по маломерным судам, который будет рассказывать, как пользоваться спасательным кругом, о безопасности на воде".
Квест-игра закрепила теорию на практике. Выполнив шесть нелегких заданий, среди них - перенос пострадавшего, завал, водокачка - побеждает тот, кто придет к финишу первым. Три года шефствует над "Ровесником" одно из предприятий Мурманска. За эти годы ребята побывали на различных экскурсиях, праздниках, мастер-классах.
Заместитель директора предприятия Андрей Милохин: "У них у всех трудная судьба, много соблазнов, куда свою энергию направить. И вот таким мероприятием мы хотим показать, что есть нормальная жизнь, есть какие-то мероприятия, что-то интересное в жизни происходит. Может благодаря этому кто-то найдет новое хобби, которое вырастет в профессию".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.17
Евро = 68.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.