Сотрудник апатитского следственного изолятора удостоен золотого знака ГТО

Во время празднования Дня города Апатиты состоялось торжественное вручение золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) сотруднику следственного изолятора №2 Сергею Рябову.

Чтобы получить столь престижную награду, Сергею Александровичу пришлось основательно потрудиться. С февраля по июнь сотрудник апатитского следственного изолятора последовательно выполнил нормативы на золотой знак по следующим видам спорта: плавание - 50 метров свободным стилем, беговые лыжи 5 км свободным стилем, бег на дистанции – 2 км и 60 метров, пулевая стрельба – дистанция 15 метров из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, прыжок в длину, рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя.

По признанию Сергея Рябова, сдача нормативов явилась настоящей проверкой своих физических возможностей. Не хотелось останавливаться на полпути, а добиться поставленной цели.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области