Для воспитанников мурманского Центра "Ровесник специалисты аварийно-спасательного отряда МЧС провели необычный урок

Татьяна Нестерова.

Необычный урок по "Основам безопасности жизнедеятельности" для воспитанников мурманского Центра "Ровесник" провели специалисты аварийно-спасательного отряда МЧС. Сначала демонстрация современного оборудования. Подробно - о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях. После - закрепление полученных знаний на практике. Шесть непростых заданий.

Младший инспектор группы кадровой и воспитательной работы ФГКУ 1 отряда ФПС по Мурманской области Дина Рыгина: "Это очень значимое мероприятие проводится для того, чтобы дети знали навыки безопасности, первой помощи. Задействован медицинский работник аварийно-спасательного центра. Он им будет давать знания по первой помощи".









