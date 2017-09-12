В поликлиниках Мурманской области проходят акции "Стоп, грипп!"

Елена Сивонен.

"Стоп, грипп!" Сегодня в поликлиниках - акции. Цель - привлечь внимание к профилактике сезонного заболевания. Заслон на пути распространения вируса - прививка. Ее делают повсеместно, бесплатно. Но пока хорошие показатели только по Печенгскому району и Мончегорску. Недостаточные темпы иммунизации - в Мурманске (меньше 6%), в Апатитах (едва больше 3%). И это при среднеобластных показателях - почти 10%. В то же время минздрав ставит задачу привить 276 тысяч человек. Вакцина есть. Работают, в том числе и выездные бригады.







