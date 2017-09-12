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12.09.2017 09:05

В Заозерске прошел траурный митинг, посвященный 50-й годовщине трагедии на подводной лодке К-3 "Ленинский Комсомол"

Елена Сивонен.

Это первый отечественный атомоход и третья атомная субмарина в мире. Спуск на воду - в 1957. Через два года - первый длительный поход. Успешный. После экипажу поручили миссию - дойти подо льдами до Северного Полюса. И это задание подводники выполнили. Трагедия произошла в 1967 - пожар. Заживо сгорели 39 человек, успев при этом предотвратить угрозу взрыва. Ежегодно в Заозерске  отдают дань памяти и уважения подводникам, которые до конца исполнили свой долг. Минута молчания. К братской могиле кладут цветы и венки.
Председатель комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Михаил Ильиных: "Я искренне благодарен каждому из вас и всем людям, кто находит в себе желание прийти на это памятное место, вспомнить подводников, которые отдали свои жизни для нашего с вами дальнейшего существования, в том числе".
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