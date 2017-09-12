Внимание - социальным сетям. В Кандалакше за распространение экстремистских материалов осужден местный житель

Елена Сивонен.

Противодействие экстремизму. Работает прокуратура Кандалакши совместно с погрануправлением ФСБ по республике Карелия. Внимание - социальным сетям. К ответственности - привлекают за распространение нацистской символики. И не только. Полный перечень запрещенных к публикации записей есть на сайте Министерства юстиции России. И вот - последний случай. Один из пользователей официальной сети "Вконтакте" разместил у себя на страничке 8 аудиозаписей. Все они - в федеральном списке экстремистских материалов.

Помощник прокурора г. п. Кандалакша Дмитрий Северчуков: "Учитывая, что указанный гражданин признал свою вину в полном объёме, в совершении правонарушения раскаялся, добровольно удалил запрещенные аудиозаписи непосредственно со своей персональной страницы, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей".







