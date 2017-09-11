В правительстве Мурманской области состоялось очередное оперативное совещание

Елена Сивонен.

Итоги Единого дня голосования подвели на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. 10 сентября депутатов местных Советов выбирали в Видяево, Ковдорском районе и Териберке. Довыборы прошли в Мурманске, Никеле, Ревде, Варзуге и Коле.

Прозрачно, спокойно и без эксцессов - так в регионе прошло замещение 50 мандатов. Показатели явки разные. Но выборы везде состоялись.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Уважаемые депутаты. Прошу вас помнить - вам оказали доверие ваши земляки, люди, с которыми вы ходите по одним улицам. Со своими проблемами они будут обращаться именно к вам, поскольку вы теперь представляете "власть шаговой доступности". Не подведите своих земляков, оправдайте их выбор".

Отопительный сезон. О нем говорят все последние недели. Сегодня - Североморск. Доклад короткий, ёмкий. Готовность - 100%. По ЖКХ вопрос к руководству Заозерска. Основание - письмо на "электронку". Главу региона приглашают поучаствовать, цитата: "в заплыве на короткую дистанцию".

Глава администрации ЗАТО г. Заозерск Владимир Урошлев: "Это между Рябининой 23 и 25 - находится раскоп, где ремонтируется тепловая трасса. Вода там есть, но за пределы раскопа не выходит".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Муниципалитет можно за день 2 раза обойти пешком - на все вопросы людей ответить. Тогда, наверное, они писать письма не будут и приглашать меня поучаствовать в заплыве на короткую дистанцию".

Жители ставят оценку работе органов власти. Прямое участие - это и поручение президента. Сейчас - опрос о качестве услуг. Форма электронная, на сайте правительства региона. Детские сады, колледжи, музеи, кинотеатры. Результаты подведут в октябре.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова: "Со следующего года будет выбран единый оператор оценки - профессиональная организация, обеспечивающая проведение социологического исследования. Ко всем этим изменениям мы готовимся. Рассчитываем на их позитивный эффект".

В Мурманской области кампания по вакцинации против гриппа - в разгаре. Прививки ставят уже месяц. Работают и мобильные бригады. Но это тот случай, когда возможности есть, очередей нет. Темпы оставляют желать лучшего.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Планы у нас очень большие. Нам надо вакцинировать 40% населения. На сегодня сделано 9%".

Антилидеры - Мурманск и Апатиты. Призыв - личным примером показать, насколько важна вакцинация. На этой недели выездные бригады отработают в правительстве региона и в областной Думе. На реплику министра "скоро пойдем по жилым домам", губернатор отвечает шуткой.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Хотела пошутить, что без справки на работу не допустим, но еще обвинят в нарушении трудового законодательства. Коллеги, прошу со всей ответственностью отнестись. Мы с вами ежегодно повышаем количество привитых сотрудников, это помогает избежать долгих больничных".

Лучшая профилактика - спорт. Регион трижды победитель федерального конкурса. Модернизирует сельские залы физкультуры. В копилке в этом году - ремонт семи крытых объектов, 10 - уличных.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "В результате этого у нас фактически на 20% увеличилось количество детей, которые занимаются во внеурочное время спортом".

По линии образования главу региона интересует ревдинская школа. Были жалобы на состояние оконных блоков. Решили. За счет средств областного бюджета. Установили 72 стеклопакета. Это половина. Завершение работ - в следующем году.

По линии спорта акцент на всероссийский День бега. "Кросс нации" - в предстоящую субботу в 13 муниципалитетах. Дистанция - от ста метров до 12 километров. Организаторы ожидают как минимум пять тысяч участников. Центральный старт - традиционно - в Долине Уюта.





