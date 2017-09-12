Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.09.2017 08:50

Экскурсия в Колвицу. Необычный тур для депутатов городского совета Кандалакши

Елена Сивонен.

Гидом выступила руководитель волонтерского движения "Экодозор" Людмила Александрова. В программе - рассказ о достопримечательностях села, знакомство с мемориалом "Память Колвицы" и, конечно, местной часовней. Стройка всё еще идет. Силами добровольцев. На средства пожертвований. Депутатский корпус - не в стороне. Добрую и нужную инициативу поддержали, в том числе, рублём. Ну а уже на этой неделе, 16 сентября, Колвица ждёт митрополита Мурманского и Мончегорского Симона - для освящения объекта.
Руководитель волонтерского движения "Экодозор" Людмила Александрова: "Сейчас идут работы по установке пола и фронтонов, нужно будет еще обработать часовню, и полы обработать, и фронтоны, и бревна. Еще, конечно же, вопрос внутреннего убранства, освещения - он пока остается открытым. Ну и сама территория требует дальнейшего обустройства".



← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.17
Евро = 68.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.