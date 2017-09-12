Экскурсия в Колвицу. Необычный тур для депутатов городского совета Кандалакши

Елена Сивонен.

Гидом выступила руководитель волонтерского движения "Экодозор" Людмила Александрова. В программе - рассказ о достопримечательностях села, знакомство с мемориалом "Память Колвицы" и, конечно, местной часовней. Стройка всё еще идет. Силами добровольцев. На средства пожертвований. Депутатский корпус - не в стороне. Добрую и нужную инициативу поддержали, в том числе, рублём. Ну а уже на этой неделе, 16 сентября, Колвица ждёт митрополита Мурманского и Мончегорского Симона - для освящения объекта.

Руководитель волонтерского движения "Экодозор" Людмила Александрова: "Сейчас идут работы по установке пола и фронтонов, нужно будет еще обработать часовню, и полы обработать, и фронтоны, и бревна. Еще, конечно же, вопрос внутреннего убранства, освещения - он пока остается открытым. Ну и сама территория требует дальнейшего обустройства".







