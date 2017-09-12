В центре дополнительного образования "Лапландия" состоялся День открытых дверей

Артем Дашевский.

Специалисты проконсультировали детей, а, в первую очередь - родителей - по самым актуальным вопросам. Провели презентацию образовательных услуг. Помогли расставить приоритеты, выбрать направление. Тут же организовали запись в кружки и студии. Уже на следующей неделе маленьких северян ждут в Лапландии для участия в мастер-классах.

Директор Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" Сергей Кулаков: "Мы расскажем про новые удивительные программы "Лапландии", про то, как открывается технопарк "Кванториум". Педагоги и руководители наших структурных подразделений расскажут, как будет проходить этот учебный год, как записаться. И ответят подробно на все вопросы".







