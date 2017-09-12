Студенты высших и средних учебных заведений Мурманска приняли участие в традиционном всероссийском историческом квесте "1944 - дети Победы"

Татьяна Нестерова.

Всероссийский исторический квест "1944 - дети Победы". Место встречи в Мурманске - краеведческий музей. Участники - студенты высших и средних учебных заведений. Сценарий - на основе воспоминаний самых юных свидетелей Великой Отечественной войны, ветеранов. 9 этапов. Для прохождения маршрута нужны знания истории, умение собирать и разбирать оружие.

Руководитель общественного центра "Волонтеры Победы" (МАГУ) Ирина Гапонова: "Волонтеры чтят историю Отечества. Поэтому Центральный штаб присылает задания, региональное отделение Мурманской области стало инициатором, чтобы вместе с МАГУ провести данные мероприятия именно в краеведческом музее".







