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11.09.2017 19:00

Без эксцессов, нарушений и жалоб. Предварительные итоги выборов в Единый день голосования 10 сентября

Елена Ямаш.

И возвращаемся к предварительным итогам выборов. Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун встретилась с заместителем председателя избирательной комиссии региона Елизаветой Евсюковой. Голосование прошло спокойно, жалоб о нарушениях не поступало. Средняя явка избирателей по региону немногим более 28 процентов. В данный момент обработаны все протоколы. Они доступны на сайте областного избиркома. Окончательные итоги  будут подведены в течение 10 дней.
Заместитель председателя избирательной комиссии Мурманской области Елизавета Евсюкова: "По итогам кампании, можно сказать, что она прошла в спокойной обстановке, на принципах уважения между кандидатами и на избирательных участках. Мы оцениваем эту кампанию положительно".
Свою оценку итогам Единого дня голосования дал председатель регионального парламента Сергей Дубовой. По его мнению, выборы в муниципальные советы еще раз доказывают, что северяне оценивают кандидатов по конкретным делам. На три места в мурманском горсовете претендовали 16 человек. Лидером голосования по третьему округу стала руководитель муниципальной стоматологии Татьяна Елпанова. В избирательном округе №5 победу одержали самовыдвиженец Антон Набатов и директор 5-й мурманской школы Ирина Ускова.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Хотелось бы поблагодарить жителей Мурманской области, пришедших на избирательные участки в день голосования, за активную гражданскую позицию, а тех избирателей, кто голосовал за кандидатов от "Единой России", за оказанную поддержку и доверие".


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