Уголовное дело за загрязнение водного объекта. Правоохранители обнаружили предполагаемое место слива нефтепродуктов в Кольский залив

Любовь Дубова.

Возбуждено уголовное дело и найдено предполагаемое место слива нефтепродуктов в Кольский залив. Напомним, о мазутных пятнах на берегу и поверхности водоема в администрацию Колы сообщили жители. Рядом расположены огороды, гаражный кооператив и несколько предприятий. Сотрудники районной прокуратуры обследовали территорию. После проверки возбуждено уголовное дело по факту загрязнения водного объекта. В данный момент берег привели в порядок. Экологический ущерб устанавливается. Сейчас ведутся поиски владельца трубы, из которой, по всей вероятности, и произошел сброс.

Помощник прокурора Кольского района Умалат Льянов: "Обследование территории, с которой предположительно сброшены жидкие материалы нефтепродуктов, показало, что в береговой полосе на глубине двух метров размещена подземная труба".







